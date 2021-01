Rifiuti abbandonati, altri 5 verbali a Fucecchio. Spinelli: "Non ci fermeremo"

Altri due cittadini colti in flagrante a Fucecchio mentre gettavano i rifiuti domestici nei cestini lungo la strada. I controlli della Polizia Municipale con gli agenti in borghese continuano a "mietere vittime". Sono già 5 i verbali fatti dall'inizio dell'anno per questo genere di illecito. Su altri 3 abbandoni sono in corso accertamenti che potrebbero portare a nuove sanzioni.

Gli ultimi due casi sono avvenuti, come il precedente, nel centro storico alto. Due agenti, appostati nei pressi di un cestino gettacarte, hanno atteso che alcuni cittadini ripetessero quella che con ogni probabilità è un'abitudine quotidiana per sorprenderli e multarli.

"I controlli sempre più frequenti da parte della polizia municipale - spiega il sindaco Alessio Spinelli - derivano da una precisa volontà politica dell'amministrazione comunale. L'intensificarsi dei sopralluoghi è stato reso possibile spostando sugli uffici comunali alcune pratiche burocratiche che in precedenza erano gestite dagli agenti del comando territoriale di Fucecchio. In questa prima fase i controlli sono concentrati soprattutto sul centro storico ma non abbiamo intenzione di fermarci.

Chi non rispetta le regole a danno dei cittadini onesti deve essere sanzionato. Ho già chiesto ad Alia Servizi Ambientali che proceda con un censimento delle utenze in modo da verificare la reale base imponibile dei cittadini iscritti al pagamento della Tari perché non possiamo tollerare che qualcuno non si preoccupi neppure di sapere come deve smaltire i propri rifiuti domestici. Le tasse le devono pagare tutti, con il censimento amplieremo sicuramente la platea dei contribuenti.

Poi, oltre alle azioni di repressione, servono anche campagne di comunicazione appropriate perché ci sono nuovi residenti, anche provenienti da realtà lontane dalla nostra, che devono essere informati correttamente sulle modalità di smaltimento e di differenziazione dei rifiuti. In questo senso Alia dovrebbe ripetere ciò che fece quando passammo alla raccolta porta a porta, con campagne informative molto capillari".

"Si tratta - aggiunge Massimo Luschi, comandante della Polizia Municipale - di un servizio importante nell'ottica del controllo del territorio e della civile convivenza. Salvaguardare le nostre città e verificare il rispetto delle regole è la priorità della Polizia Municipale, i servizi effettuati su Fucecchio ne sono una concreta prova".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa