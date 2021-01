Scappa in auto dai carabinieri dopo averli minacciati col coltello, arrestato

Un 43enne è stato arrestato a Borgo San Lorenzo per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte un'auto è stata fermata dai carabinieri di San Piero a Sieve durante un servizio di controllo del territorio. Il conducente si è rifiutato di farsi identificare ed è sceso dall'auto con un coltello da cucina in mano, per poi scappare con l'auto. Un'altra pattuglia lo ha fermato e lui di tutta risposta ha tentato di investire un carabiniere. Da lì è partito l'inseguimento, terminato in una frazione di Borgo San Lorenzo dove il 43enne abita. Lì è stato arrestato e questa mattina avrà il processo per direttissima.