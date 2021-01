Servizio Civile Arci Empoli, 7 progetti per 31 posti

C'è tempo fino al 15 febbraio alle ore 14,00 per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale che ha portato il numero dei posti disponibili su base nazionale a 55.793 unita’ e al finanziamento del Programma di Arci Servizio Civile Empoli e dei 7 progetti collegati, per un totale di 31 posti.

Il nostro programma dal titolo “Coesione sociale, benessere e valorizzazione del territorio Empolese Valdelsa” con le schede dettagliate dei 7 progetti possono essere visionati accedendo al sito www.arciserviziocivile.it/empoli (cliccando nella home page sulla finestra a destra relativa ai bandi in corso).

I nostri progetti sono i seguenti:

-ARCAPET – LA TERAPIA DEL CUORE Il progetto ha l'obiettivo generale di promuovere il benessere delle persone anziane del territorio empolese, facendo sì che non vengano escluse dalla vita comunitaria. I volontari in servizio civile saranno impegnati ad attivare percorsi di pet therapy nelle residenze e nei centri di aggregazione per anziani. 4 posti a disposizione – sede Associazione Amici Animali Ambienet Gruppo Arca

- BENINRETE: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTELUPINO ATTRAVERSO NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE L'obiettivo del progetto è rafforzare la coesione sociale sul territorio di Montelupo Fiorentino attraverso l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e ai beni storici, artistici e culturali del territorio.

I volontari in servizio civile saranno impegnati a promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio 6 posti - sede Comune di Montelupo Fiorentino.- Museo della Ceramica

- IL COMUNE DA VICINO: L’ISTITUZIONE APRE - ALLA CITTADINANZA I volontari in servizio civile saranno impegnati a promuovere il pieno accesso ai servizi del territorio con campagne informative digitali, newsletter, cura dei profili social dell' amministrazione. 5 posti - sede Comune di Montelupo Fiorentino – palazzo Sport Montelupo

- RICREATTIVI: AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA DEGLI ANZIANI - Il progetto ha l'obiettivo di favorire la coesione sociale e l'inclusione degli over 65 residenti nei comuni di Vinci e Cerreto Guidi. I volontari in servizio civile saranno impegnati a promuovere l'autonomia delle persone anziane fragili e a favorire la socializzazione. 4 posti. Sede Associazione Culturale Medicea- Arci Comitato Territoriale Empolese valdelsa

- VOLONTARI CON IL FILO D’ARGENTO Il progetto ha l'obiettivo di favorire la coesione sociale e l'inclusione degli over 65 residenti nel comune di Empoli. I volontari in servizio civile saranno impegnati a promuovere l'autonomia delle persone anziane fragili e a favorire la socializzazione. 4 posti – Sede Auser Filo d'argento Empoli

- STORIA E STRUMENTI PER LA MEMORIA E L’ANTIFASCISMO A EMPOLI - I volontari in servizio civile saranno impegnati a promuovere la conoscenza storica nel territorio del comune di Empoli come strumento in grado di contrastare le disuguaglianze e rafforzare la coesione sociale 4 posti - sedi Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS- Anpi Empoli- Arci Servizio Civile Empoli APS

- UNO PER TUTTI...TUTTI PER UNO Il progetto ha l'obiettivo di promuovere il benessere scolastico degli studenti tra gli 11 e 14 anni. I volontari in servizio civile saranno impegnati a contrastare il fenomeno del bullismo attraverso lo sport. 4 posti - Comitato UISP Empoli Valdelsa

Tutti i nostri 7 progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio. Il compenso previsto e’ di € 439,50. Sono previsti 20 giorni di permessi retribuiti e 15 giorni retribuiti per malattia. Inoltre. oltre alle ore di formazione specifica previste per ogni progetto l’operatore volontario, svolgera’ 42 ore di formazione generale.

COME CANDIDARSI:

La candidatura avviene esclusivamente on line direttamente dal sito di Arci Servizio Civile Empoli cliccando sul link riportato in calce al titolo del progetto prescelto, dopo essersi dotati di SPID personale (Sistema pubblico di Identità digitale).

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

I requisiti per presentare la domanda sono:

cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure extraUE purche’ regolarmente soggiornate in Italia;

aver compiuto 18 anni di eta’ e non aver superato il 28° e 364 giorni al momento della presentazione della domanda;

non aver subito condanna, anche non definitiva, della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure una pena anche inferiore per un delitto contro la persona in merito a detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o esplosivi o per favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalita’ organizzata.

Inoltre può presentare domanda:

- chi ha interrotto nel corso del 2020, il proprio servizio civile a causa dell’emergenza Covid-19

 chi ha interrotto il servizio nel 2020 a causa di un procedimento sanzonatorio a carico dell’ente in cui prestava servizio a condizione che il periodo prestato non sia stato superiore a sei mesi;

- chi ha interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo di servizio prestato non sia stato superiori a sei mesi

- chi ha gia svolto il servizio nell’ambito del progetto europeo I.V.O. for A. , nei Corpi Civile di Pace o nel Servizio Civile Regionale.

Per informazioni chiamare il martedì mattina allo 0571 844279 o scrivere una mail a empoli@ascmail.it

Fonte: Ufficio stampa