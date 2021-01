Vab di Limite a lavoro per rischio ghiaccio: volontari in azione

Vab di Limite impegnata contro il rischio ghiaccio sul territorio.

"Ieri sera fin dalle ore 21 - ha spiegato Luca Paoli, Responsabile di Protezione Civile - in vista dell' allerta meteo Arancione emessa dalla Regione Toscana per rischio ghiaccio che comprendeva anche il territorio di Capraia e Limite, siamo stati impegnati con due squadre fino a tarda notte nello spargimento del sale sulle strade comunali su richiesta dell'amministrazione comunale, per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini evitando il formarsi di ghiaccio e quindi pericoli per l'incolumità pubblica.

Ringraziamo contestualmente i volontari intervenuti".

Fonte: VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi