ISIS Il Pontormo, per il prossimo anno 184 alunni iscritti al liceo scientifico e 154 a scienze umane

Si sono chiuse le iscrizioni alle classi prime delle scuole superiori per l'anno scolastico 2021/2022 ed in questa situazione di emergenza e di precarietà l'ISIS " Il Pontormo" ha attivato con passione, dedizione ed innovazione varie misure di accompagnamento per alunni e famiglie, al fine di permettere una scelta concreta, motivata e consapevole.

Le attività di supporto on-line, le visite virtuali, gli open day in presenza e le lezioni open class hanno permesso di raggiungere questo ottimo risultato per il liceo, che vedrà per il prossimo anno 184 alunni iscritti al liceo scientifico e 154 al liceo scienze umane.

Nello specifico n.90 alunni all'indirizzo scientifico tradizionale e n.92 al"indirizzo scienze applicate, n.84 alunni all'indirizzo scienze umane e n.67 all'indirizzo economico-sociale.

Pertanto è presumibile che verranno attivate 4 classi prime dello scientifico tradizionale , 4 classi delle Scienze Applicate, 4 classi delle scienze umane e 3 classi dell' economico sociale, con un bilancio di ben due classi prime in più rispetto all'anno in corso.

Ciò a testimonianza della qualità dell'istruzione offerta dall'istituto e dell'adattamento alle situazioni contingenti, con uno sguardo al futuro e sempre nell'ottica dell'eccellenza.

Fonte: ISIS "Il Pontormo"