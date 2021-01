Incidente di Caccia a Chianni, deceduto un 71enne

Questo pomeriggio un incidente di caccia a Chianni ha provocato il decesso di Mario Molesti, 71 anni di Peccioli. È successo intorno alle 15, tra i boschi sulla via provinciale per Miemo e l'incrocio per Garetto.

Nell'incidente durante una battuta di caccia al cinghiale, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile sparato da un altro partecipante. Rimasto ferito all'addome, per il 71enne non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Lari, la Misericordia di Peccioli e l'elisoccorso Pegaso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava nella sua posizione quando il colpo di fucile lo ha raggiunto. Inutili i tentativi immediati di soccorrerlo, i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.