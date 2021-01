La Viking Montecatini riprende gli allenamenti

Da venerdi 29 gennaio la Viking Montecatini riprenderà gli allenamenti al Palaterme, ovviamente a porte chiuse. La pubblicazione del nuovo protocollo sanitario per gli allenamenti in palestra e la decisione della Fip Toscana di rimettere in moto la macchina organizzativa per iniziare i campionati regionali permette alla società di programmare nuovamente la ripresa. Il campionato di C Gold dovrebbe iniziare il 21 febbraio prossimo, ma le società avranno la possibilità di iniziare una settimana dopo, recuperando la gara rinviata entro la fine del girone di andata. Calendario, formule e gironi verranno comunicati la prossima settimana, non appena il Comitato Regionale avrà ricevuto tutte le adesioni di partecipazione al campionato: entro il 31 gennaio infatti, ogni società potrà chiedere il riposizionamento nel campionato appena inferiore (se ci sarà disponibilità).

Il Presidente Cardelli ha incontrato tutti i giocatori per fare il punto della situazione ed è emerso un incontro costruttivo, nel quale la squadra ha mostrato voglia e determinazione nel riprendere ad allenarsi con l’intenzione di fare un campionato da protagonista. “Ho voluto parlare chiaro ai ragazzi – commenta il presidente Giampiero Cardelli – essendo passato molto tempo qualche situazione personale poteva essere cambiata, invece ho ricevuto rassicurazioni e volontà di proseguire la stagione nel migliore dei modi. Andiamo avanti settimana per settimana e vediamo cosa succede, ma io sono fiducioso che il campionato possa iniziare, proseguire e terminare”.

Ovviamente la società rispetterà scrupolosamente tutti i protocolli sanitari, in attesa che venga pubblicato quello relativo alle gare di campionato (che saranno giocate a porte chiuse). Venerdi mattina la squadra si sottoporrà ai tamponi grazie all’impegno del dottor Stefano Bianchi e del dottor Luca Casarosa, mentre giovedi pomeriggio effettuerà al Palaterme i test atletici sotto la supervisione del professor Eugenio Ercolini.

RAFFAELLO DE MAIO

UFFICIO STAMPA VIKING MONTECATINITERME BASKETBALL