Incidente mortale questa mattina nel Senese, a Montalcino. Un 58enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. Pare che per un malore l'uomo abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una casa in via Aretina. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e la polizia. A causa dell'incidente si sono verificati disagi alla circolazione ora tornata alla normalità.