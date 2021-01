Opendata e servizi digitali per l’urbanistica, webinar a Firenze

Come usare al meglio gli opendata e i servizi digitali messi a disposizione degli ordini professionali da Comune di Firenze e Regione Toscana. È il tema del webinar in programma venerdì 29 gennaio a partire dalle 9 con l’introduzione dell’assessore all’Innovazione e urbanistica Cecilia Del Re, dell’assessore all’Innovazione della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e del presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi. In apertura, una survey interattiva in diretta, con domande anonime e a risposta chiusa, per comprendere la conoscenza degli strumenti da parte dei partecipanti. Seguiranno i moduli dedicati a ‘Come usare al meglio gli opendata del Comune di Firenze e della Regione Toscana’, con esempi concreti in ambito urbanistico (Sistemi informativi territoriali del Comune di Firenze e di Regione Toscana); ‘Come usare la piattaforma webRU’, con esempi concreti ed evoluzione in corso verso il Piano operativo comunale (Urbanistica del Comune di Firenze e esperti Gis di Silfi); ‘Come usare al meglio le piattaforme di Regione Toscana per le pratiche sismiche’ (settore Sismica di Regione Toscana); e a ‘Come ottenere Spid’ (Regione Toscana). L’evento sarà inserito sui canali social e web del Comune di Firenze, su www.firenzedigitale.it e sul sito della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa