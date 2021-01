Pisa Mover, Meini (Lega): "La Regione sostenga il Comune"

“Nato nel 2017 con lo scopo di fornire un servizio dedicato ai turisti in arrivo all’aeroporto di Pisa - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - la navetta People Mover è ovviamente stata pochissimo utilizzata, stante la pandemia. E’ ipotizzabile, quindi che il gestore, come anche recentemente dichiarato sulla stampa, possa, dunque, rivendicare i mancati introiti, richiedendoli alla locale amministrazione comunale. In tal senso, dunque ritengo, pertanto, sia doveroso supportare, qualora ci fosse una richiesta di sostegno economico, lo stesso comune pisano. Pertanto ho predisposto un’interrogazione in cui chiedo se e come la Giunta intenda sostenere la predetta amministrazione nel caso Pisamover reclami un sostegno economico, considerati i rilevanti e palesi mancati incassi.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa