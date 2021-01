I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 1:30 per un incendio appartamento di un condominio di quattro piani in via Boni a Prato. Sul posto inviate due squadre e l’autoscala, per un totale di 12 vigili del fuoco Gli abitanti degli altri appartamenti sono stati evacuati. Sul posto erano presenti anche 3 ambulanze e le forze dell’ordine. Al momento si registra un intossicato e un ustionato