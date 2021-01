Abbattimenti programmati a Fiesole, programmate nuove piantumazioni

Nel mese di febbraio dovranno essere fatti interventi di abbattimento su alcune alberature nel territorio comunale. Si tratta di alberi che si trovano in Piazza Mino, Via Portigiani, Piazza del Mercato, via Duprè, Parco della Rimembranza, via San Martino e al giardino delle scuole di Pian del Mugnone.

Come risulta dalle valutazioni effettuate da un tecnico specializzato sul patrimonio arboreo comunale, si tratta di alberi a rischio di caduta che, quindi, necessitano di abbattimento immediato.

Successivamente le piante abbattute, saranno reimpiantate con esemplari della stessa specie o, in alcuni casi, di specie diversa, comunque coerenti con il contesto storico-paesaggistico del nostro territorio.

I reimpianti saranno eseguiti il più rapidamente possibile, compatibilmente con le condizioni stagionali, ambientali e tecniche.

Fonte: Comune di Fiesole