Abc, si torna a giocare dopo 3 mesi

Nel weekend le squadre gialloblu saranno sottoposte a tampone rapido, da lunedì si torna a correre.

Dopo la pubblicazione dei protocolli FIP per la ripresa degli allenamenti delle formazioni senior, giovanili e minibasket, Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino si preparano a tornare finalmente in campo a distanza di tre mesi.

Sabato e domenica le formazioni senior e giovanili gialloblu saranno sottoposte a tampone rapido, come prevede il protocollo FIP, e da lunedì riprenderanno le sedute di allenamento.

Per quanto riguarda l’Abc Solettificio Manetti, che ha confermato la propria partecipazione al campionato di C Gold, il cui inizio è previsto per il 21 febbraio, si attende comunicazione ufficiale FIP con relativo calendario la prossima settimana.

Fonte: Abc Castelfiorentino