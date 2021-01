Campi Bisenzio, Toccafondi (IV): "Quale scuola chiuderà per far posto alla nuova?"

“La regola è semplice e di buonsenso. Apre una scuola superiore nuova, ne chiude un'altra. Sono le regole del Ministero. Dato che la demografia e le nascite diminuiscono, le scuole non aumenteranno di numero. A Campi il Sindaco dice che la città metropolitana ha già destinato 17 milioni di euro per fare una nuova scuola superiore a Campi, quando si investe sulla scuola non posso che gioire, la domanda però sorge spontanea: quale scuola chiude?” come scrive Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, sulla sua pagina Facebook.

“Si possono fare delle ipotesi, tipo il gioco “indovina chi”. Deve essere una scuola superiore della stessa area geografica, quindi la piana o Firenze ovest. Deve avere l’indirizzo anche tecnico, dato che il sindaco di Campi ha detto che andranno in quella direzione. Qualcuno sa se esiste un istituto anche con indirizzo tecnico nella zona della piana? Io se viene costruita una nuova scuola non posso che essere contento e soddisfatto ma le cose vanno programmate, gestite, seguite e ben argomentate, altrimenti si genera solo confusione e preoccupazione. Mi sembra ce ne siano già abbastanza” conclude Toccafondi.

Fonte: Ufficio Stampa Gabriele Toccafondi