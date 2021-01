Cittadinanza a Liliana Segre, il M5S: "La Lega si è astenuta"

Giusto per dovere di cronaca, precisare e non polemizzare tantomeno strumentalizzare in merito alla cittadinanza alla senatrice Segre questo è quanto:

"La votazione ha visto i gruppi PD, Questa è Empoli, FabricaComune, Fratelli d’Italia Centrodestra e Movimento 5 Stelle favorevoli, si è astenuta Lega Salvini Empoli".

Gonews

28 dicembre 2019

Per essere ancora più precisi la lega è stata favorevole alle premesse cioè riconosce il valore umano e storico della senatrice, si è astenuta nuovamente dal voto all'impegnativa di conferimento di cittadina onoraria proprio per il voto favorevole della stessa all'attuale governo.

21 Gennaio 2021

Sarebbe stato utile astenersi anche da certi commenti e riflettere prima di accusare noi.

27 Gennaio 2021

In più ricordiamo ai cittadini che, fortunatamente, abbiamo le dirette e le registrazioni dei consigli comunali e ognuno può verificare ciò che abbiamo detto.

Fonte: M5S Empolese Valdelsa