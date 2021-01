Consiglio regionale, Stella (FI): "Presentati 100 atti in 100 giorni, orgoglioso di lavorare per la Toscana"

"Sono passati esattamente 100 giorni dall'inizio dell'XI legislatura, e sono felice di aver presentato esattamente 100 atti, una media di un atto al giorno. Mi sono posto questo obiettivo, insieme ai miei collaboratori, perché volevo sottolineare l'importanza del ruolo che siamo chiamati a ricoprire come consiglieri regionali: lavorare per la Toscana e per i toscani è davvero un privilegio di cui sono orgoglioso". Queste le parole di Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana.

"Nello specifico - spiega Stella - abbiamo presentato 64 interrogazioni scritte, 19 interrogazioni orali, 12 mozioni, 4 mozioni congiunte e una proposta di legge. Abbiamo cercato di interessarci di tutti i temi più importanti per i cittadini della nostra regione, e di tutti i territori. Ovviamente questa legislatura è segnata, sin dall'inizio, dall'emergenza Covid e dalle drammatiche conseguenze che la pandemia sta avendo sulla vita di tutti noi, sul lavoro e sull'occupazione".

"Ci aspetta un periodo molto complicato - sottolinea il capogruppo di Forza Italia -. L'emergenza sanitaria è ancora in corso, e la crisi economica e occupazionale è sempre più grave, il sistema reggerà ancora per poco. Credo che lo scopo della politica sia di intervenire e prendere decisioni serie e ragionevoli. Noi dall'opposizione continueremo da un lato a vigilare sull'operato della maggioranza, dall'altro a suggerire a chi governa tutte le misure che riteniamo giuste per sostenere lavoro ed economia".

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana