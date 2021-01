Fi-Pi-Li, Meini (Lega): "Monitorare ed intervenire sui cavalcavia"

"Fra i vari problemi che assillano la Firenze-Pisa-Livorno - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - non bisogna assolutamente minimizzare quelli relativi allo stato di manutenzione dei diversi cavalcavia."

"Quello, ad esempio, ubicato nella frazione di Gello nel comune di Pontedera è da tempo chiuso al traffico per evidenti motivi di sicurezza, ma anche altre strutture similari presenti sulla predetta arteria stradale, presentano criticità strutturali che dovrebbero essere tempestivamente sanate. Purtroppo - precisa l'esponente leghista - il ritardo sui lavori è anche determinato da un deleterio e reiterato rimpallo di responsabilità fra gli enti interessati, come il Comune, la Città Metropolitana di Firenze e la società di gestione, cioè AVR Spa."

Sul tema verrà presentata un'interrogazione dalla Lega alla Giunta regionale per sapere "a che punto siano le procedure di ripristino del citato cavalcavia e quali potranno essere le effettive tempistiche per la sua riapertura al traffico. Inoltre - insiste Meini - vogliamo sapere se sia stata fatta una reale analisi dello stato di salute di tutte queste strutture presenti in Fi-Pi-Li, quali siano, ad oggi, le maggiori criticità e se, altresì, la Regione abbia sollecitato i soggetti responsabili, alfine di promuovere specifici e risolutivi interventi."

"E' fondamentale, infatti, a nostro avviso - conclude Elena Meini - che coloro i quali hanno competenze sulla trafficata strada, si adoperino, in modo continuativo per rendere pienamente sicuri tutti i vari cavalcavia presenti sul tratto della tormentata, quanto importante, via di comunicazione."