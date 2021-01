Si finge innamorato e le porta via 5mila euro

Un 54enne di Pontremoli ha truffato una 44enne veneta prendendole 5mila euro. Le aveva fatto credere di essere innamorato, poi le ha preso i soldi. I due si sono conosciuti su Facebook nell'ottobre 2019 e l'uomo da subito ha chiesto somme di denaro, dicendo di vivere un momento difficile. La veneta ha iniziato a versare piccole cifre - 50 o 100 euro - con ricariche postepay.

Quando la donna ha provato a lasciarlo, l'uomo non si è dato per vinto e ha iniziato a minacciarla e insultarla sui social, fino a ottenere ancora dei soldi per un totale di oltre 5mila euro. A quel punto la 44enne si è rivolta ai carabinieri che hanno ricostruito la vicenda scoprendo che la vittima era caduta nelle mani di un delinquente seriale con esperienze analoghe. L'uomo dovrà restituire il denaro e adesso rischia cinque anni di galera.