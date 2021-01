Suv fuori strada finisce nel letto del torrente Orme

Grandi macchine, poco controllo. Un altro episodio a Empoli di quattro ruote imponenti finiti fuori strada, mettendo a rischio l'incolumità del conducente e degli eventuali passeggeri. Stavolta siamo nei pressi di viale Petrarca, quando un Suv di grandi dimensioni ha perso il controllo ed è finito fuori strada, nella corsia che va verso la rotatoria con via Bisarnella.

Il mezzo è uscito fuori strada là dove non ci sono barriere protettive, per andare a finire dritto dritto nel letto del torrente Ormicello, fortunatamente a secco in questo periodo. La scena è stata immortalata da alcuni passanti, pare che non ci si stato bisogno di trasferire nessuno al pronto soccorso. L'auto si è fermata a un certo punto, appena sotto la passerella pedonale che collega il quartiere di Serravalle con quello di Naiana.

Quello di oggi sembra un sequel del 30 agosto dello scorso anno, quando un pick-up sfondò la barriera del ponte De Gasperi tra Empoli e Spicchio-Sovigliana, trovandosi pericolosamente in bilico.