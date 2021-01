Giorno della memoria: all'IIS Roncalli una lectio su Primo Levi

Proseguono per tutta la settimana all’IIS Roncalli di Poggibonsi le celebrazioni legate al Giorno della memoria. Dopo la partecipazione di ieri mattina di alcune classi del triennio all’iniziativa “A vent’anni dal primo giorno della memoria”, in streaming dal Teatro della Compagnia di Firenze per il Giorno della Memoria 2021 organizzata dal Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, venerdì 29 gennaio alcune classi del biennio avranno l’opportunità di partecipare, online, ad una lectio su Primo Levi a cura della Dott.ssa Martina Mengoni dell’Università di Pisa.

“Il tema del razzismo e dell’intolleranza di ogni genere, che ha portato all’Olocausto e a tutte le tragedie del Novecento e del III Millennio, è purtroppo tema cogente che come scuola abbiamo la responsabilità di affrontare nelle aule e non solo assieme alla conoscenza dei fenomeni storici che hanno determinato la Shoah e tutti i genocidi, anche quelli recenti. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini.- È opportuno promuovere una forte consapevolezza tra i nostri alunni che sappia andare oltre l’evento in sé del giorno della memoria, in modo da far sì che possano cogliere i “Sommersi” e i “Salvati” di ieri e di oggi facendo dello studio della Storia e della Letteratura un mezzo potente per capire appieno il presente e per non dimenticare ciò che è stato, nell’ottica di una effettiva educazione civica.”

Martina Mengoni ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2016). È stata docente di letteratura italiana presso l’International Programme in Humanities e il Foundation Course dell’Università di Pisa negli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 e collabora con le attività di ricerca del Centro Studi Primo Levi di Torino, e con la rivista «Allegoria», per cui ha curato la sezione Canone Contemporaneo dedicata ai Sommersi e i salvati, (numero 79/2019). Ha pubblicato per Einaudi la monografia bilingue Primo Levi e i tedeschi – Primo Levi and the Germans (2017) e numerosi saggi sull’opera leviana e sugli scrittori antifascisti italiani; ha scritto insieme a Francesco Giancane e Fiammetta Papi La nuova filologia. Precursori e protagonisti, un libro-catalogo sulla storia della filologia novecentesca tra Pisa e l’Europa (ETS 2015) e ha curato l’edizione del carteggio tra Primo Levi e Claude Lévi-Strauss («Italianistica»2015). La sua ultima, recentissima, pubblicazione è I sommersi e i salvati di Primo Levi- Storia di un libro.

