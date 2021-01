"Grazie dall'Abetone", il sindaco ringrazia dopo l'emergenza neve

A nome dell'amministrazione comunale di Abetone Cutigliano e mio personale, desidero esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati al fine di riportare alla normalità il nostro territorio in occasione dell’emergenza neve verificatasi all’inizio di questo anno.

A sua Eccelleza il Signor Prefetto che ci ha supportato quotidianamente.

Alla Regione Toscana e a tutte le forze politiche, che si sono interessate per sostenerci. Alle forze dell'ordine Carabinieri e Polizia per il controllo della viabilità. Ai Vigili del Fuoco con centinaia di interventi di spalatura, assistenza alla popolazione e verifica della tenuta di diversi tetti.

Alla colonna mobile della protezione civile, preziosa e fattiva collaborazione con centinaia di persone impiegate e decine di mezzi messi a disposizione del coc comunale.

Ad Anas, che ha garantito sempre la percorribilità della ss 12, anche quando sembrava impossibile riuscirci.

A tutte le associazioni del territorio,Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Misericordia, associazione Alpini, CRI, AVSSAT soccorso piste Abetone.

A tutte quelle aziende che in collaborazione con i nostri spalatori hanno garantito la viabilità nelle strade comunali.

Vorrei inoltre mettere in evidenza l'enorme lavoro fatto da tutti i dipendenti comunali dell'ufficio tecnico del nostro comune che non si sono risparmiati, facendo turni di lavoro massacranti, eseguendo i lavori di spalatura in modo eccellente.

Concludo dicendo che il vostro contributo e la vostra importante ed efficace collaborazione - sono state indispensabili - per eliminare e superare gli ostacoli che si sono presentati congiuntamente all’emergenza.

Alessandro Barachini, sindaco reggente di Abetone Cutigliano