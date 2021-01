Il mare di inverno, a Marina di Pisa si puliscono le spiagge dalla plastica

Il Comune di Pisa aderisce alle 30° edizione de “Il mare d'inverno”, l’iniziativa organizzata dall’associazione ambientalista ‘Fare Verde Onlus’ e patrocinata dalla Commissione Europea – Rappresentanza per l’Italia e dal Ministero dell’Ambiente.

In città l’appuntamento si svolgerà dalle ore 15 di domenica 31 gennaio all'obelisco a Marina di Pisa, all'interno del Porto di Boccadarno. I volontari saranno impegnati a pulire l’area da rifiuti abbandonati e plastica “per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo”.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa. “L’operazione di pulizia promossa da Fare Verde – dichiara l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - rappresenta un’occasione per informare e sensibilizzare sulla necessità di rispettare l’ambiente e di tenere pulite le nostre coste. Ringrazio quindi i volontari per questa utile iniziativa che ben serve a responsabilizzare i cittadini sul tema del corretto conferimento dei rifiuti: un tema fondamentale per evitare i danni ambientali prodotti dall’abbandono di materiali non biodegradabili sulla costa e in mare”.

Chiunque voglia partecipare alla giornata di pulizia, con le dovute precauzioni dovute alla pandemia, con l'uso delle mascherine e del distanziamento, deve obbligatoriamente registrarsi contattando Fare Verde ai recapiti Tel. 050/540049 Cell. 320/1765421 oppure direttamente sul posto. Ai partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi in plastica.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa