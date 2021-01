In due con oltre 2 kg di marijuana, arrestati a Pontedera

Avevano in due più di 2 kg di marijuana. Per questo un 40enne e un 37enne sono stati arrestati dai carabinieri di Pontedera per detenzione ai fini di spaccio.

Più nel dettaglio i militari della stazione di Pontedera, nell'ambito dei servizi predisposti al contrasto di traffico di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso i due, entrambi italiani, tramite perquisizioni domiciliari. Il primo, residente a Calcinaia, aveva in possesso più di 1 kg di marijuana, 37 grammi di hashish, 15 piante di marijuana essiccate oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento. Nell'abitazione del 37enne, a Santa Maria a Monte, sono stati rinvenuti oltre 1,3 kg di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre i due sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.