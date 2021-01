Lama e lettera anonima di minacce al sindaco di Pistoia

Minacce al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Questa mattina in municipio è giunta una lettera e una lama all'interno di una busta anonima indirizzata appunto al primo cittadino. "Sei nel mirino perché il livello che hai non ti spetta. Non sei nulla!", questo il messaggio scritto con il normografo all'interno della lettera anonima.

Tomasi ha risposto così: "Stamani ho ricevuto questo buongiorno. Una busta con dentro una lettera e una lama. Nella nostra bellissima città, non cediamo a queste vigliaccate e a queste minacce. Avanti". Le forze dell'ordine sono state informate dei fatti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa