Lavori per 30mila euro nel centro storico di Marradi

Un ulteriore step nella riqualificazione del centro storico di Marradi con il rifacimento di ulteriori tratti di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, nell'ambito del programma d'interventi Hera.

Da martedì 2 febbraio il gestore del servizio idrico, in accordo con il Comune, aprirà nel centro storico un cantiere per il rinnovo della rete dell’acquedotto di via Fabbroni per un tratto di circa 70 metri (compresi gli allacciamenti alle utenze). E con la posa della nuova tubatura saranno rifatti i marciapiedi, in pietra, in continuità con i precedenti analoghi lavori.

Il tratto risulta vetusto ed Hera ha deciso di sostituirlo interamente allo scopo di evitare interruzoni del servizio e quindi disagi per i cittadini. Dopodiché si provvederà al rifacimento della pavimentazione, l’allargamento del marciapiede per eliminare i punti stretti, la realizzazione di due rampe per i disabili, ed infine al rifacimento dei gradoni di fronte al Comune. Questi lavori seguono e completano quelli realizzati tra il 2019 e il 2020 per rinnovare le reti e riqualificare la pavimentazione in piazza Scalelle e una prima parte di via Fabroni.

“Proseguiamo con gli interventi di riqualificazione del cuore del nostro paese - sottolinea il sindaco Tommaso Triberti -. Con questo cantiere completiamo la riqualificazione in via Fabroni e tra primavera ed estate installeremo nuovo arredo urbano nel centro storico. Riqualificazione, abbattimento delle barriere e risanamento sottoservizi per i nostri cittadini ma anche per i turisti che verranno a scoprire il nostro paese. Grazie a Hera, con la quale prosegue una sinergia che ha portato numerosi investimenti in questi anni”.

“I lavori riguardano sia i servizi che i sottoservizi - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabio Gurioli -: oltre al rifacimento delle condotte verranno rinnovati interamente i marciapiedi interessati dai lavori, ma con una particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Presteremo la massima attenzione ad arrecare il minor disturbo possibile a esercizi pubblici e cittadini. Questo è l'inizio di una serie di ripristini che, quest'anno, vedranno coinvolta anche la viabilità, non solo sul capoluogo ma anche sulle frazioni come Campigno e Gamberaldi".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa