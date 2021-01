Le atlete della Aspd Montelupo riprendono gli allenamenti nelle palestre scolastiche

In questi giorni di cambiamenti epocali, di crisi sociale, di convivenza forzata con quella che è diventata in poco tempo una pandemia mondiale, qui a Montelupo uno spiraglio di speranza lo rappresenta anche lo sport.

Portare in questo periodo di fermo, soprattutto per attività sportive di gruppo quale è la pallavolo, una possibilità di ripresa, per molte ragazze rappresenta una boccata d’ossigeno.

Per le atlete della Aspd Montelupo infatti riprendono gli allenamenti nelle palestre scolastiche, quei luoghi di crescita individuale e sociale che non possono avere nelle modalità a distanza un degno sostituto.

Grazie alla Dott.ssa Maddalena Scafarto e all’Amministrazione Comunale montelupina, è stata concessa la possibilità di riprendere gli allenamenti anche durante l'attesa dell'inizio dei campionati di serie C e di tutto il settore giovanile.

Ripartire è la parola d’ordine, seriamente impegnati per garantire la massima sicurezza delle atlete e degli allenatori, dirigenti e Presidente della Aspd si dicono trepidanti e felici della notizia.

Elio Canzano, il presidente dell’associazione dilettantistica, aggiunge: “Siamo pronti ad accettare questa sfida e nuove sfide che il futuro ci riserva...” e con la sua visione evolutiva e volta al domani dice: “...il mio obiettivo è creare nuovi spazi dove le nuove generazioni possano crescere, ricordo la posa della prima pietra del 24 febbraio 2018 presso la scuola Margherita Hack, una struttura pensata per il futuro, all'avanguardia e moderna ero presente con l'allora ministro dello sport Luca Lotti, e pensai allora come oggi che questi sono i luoghi per i nostri figli, atleti, prossime generazioni di cittadini, dove possano allenarsi per sentirsi anche qui nella loro casa”.

L’Aspd, da sempre vicina ai temi importanti della socialità e dell'associazionismo come forma di volontariato attivo, volto a rafforzare uno dei pilastri della crescita giovanile come lo sport, fa quindi il suo grande in bocca al lupo alle giovani pallavoliste che finalmente potranno rientrare in campo.

Un segnale importante per tutta la comunità, che certamente vivrà con interesse l'evoluzione dei numerosi progetti nei quali protagoniste assolute saranno proprio queste atlete!

Ufficio Stampa Aspd Montelupo