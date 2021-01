Mps, assemblea ordinaria e straordinaria sul bilancio 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMPS” o la “Banca”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 6 aprile 2021 alle ore 10:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 comma 1 c.c. alla luce dell’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti: a) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla Politica in materia di remunerazione e b) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

4. Proposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 114-bis e dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l’approvazione del piano di “performance shares” per il pagamento di “Severance” a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell’art. 23, comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni

contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 e nell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, l’intervento in

Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al Rappresentante Designato ai

sensi dell’articolo 135-undecies del TUF. Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza degli Azionisti ai lavori assembleari. Ai componenti degli Organi

di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare – ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all’Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell’assise, sarà consentito di partecipare all’Assemblea anche mediante mezzi di audioconferenza che garantiscano, tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti in tempo reale. Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. L’avviso di convocazione dell’Assemblea e le Relazioni per gli Azionisti inerenti gli argomenti all’ordine del giorno, saranno pubblicati nei termini di legge sul sito internet della Banca www.gruppomps.it e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com , nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

