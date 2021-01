Muro pericolante in via Ernesto Rossi a Firenze: modifiche alla viabilità

Per un muro pericolante di proprietà privata nel pomeriggio è stata chiusa via Ernesto Rossi tra via Incontri e via Casamorata. Scattata anche l’inversione del senso di marcia nel tratto via Santa Marta-via Casamorata.

Ecco gli itinerari alternativi: per chi è diretto in piazza della Libertà e alle Cure da via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Bolognese. Per Trespiano passare da via Cosimo Il Vecchio-via di Careggi-via dei Massoni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa