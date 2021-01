Nuovo collegamento fognario a Scandicci, approvato il progetto di Publiacqua

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo di Publiacqua per il nuovo collegamento fognario tra via Pantin e via Don Lorenzo Perosi. L’investimento ammonta a 992.186 euro ed è interamente a carico di Publiacqua spa, che realizzerà i lavori entro il 2021. “Con l’approvazione del progetto esecutivo si avvicina la realizzazione di un’opera particolarmente importante per il quartiere di Casellina – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – dal momento che servirà a scongiurare in futuro il rischio di allagamenti in caso di forti piogge, per aree pubbliche e proprietà private in tutta la zona compresa tra via Pantin e via Baccio da Montelupo”.

Il nuovo collettore collegherà direttamente le fognature tra via Pantin e via Don Perosi: con questo collegamento nei fatti viene creato un by pass che scarica il fosso Rigone, la cui portata nei momenti di forte carico è insufficiente a servire intere zone di Scandicci tra cui il Centro. Con l’assetto attuale il fosso Rigone, che scorre sotterraneo, oltre all’acqua piovana recepisce gli scarichi di gran parte delle utenze cittadine, seguendo un percorso che tocca aree pubbliche e private lungo le vie Pantin, Scarlatti, Ponchielli, Di Vittorio, Pergolesi, viuzzo di Casellina, via Pisana, largo Pierluigi da Palestrina e Baccio da Montelupo; a causa della portata insufficiente, in caso di forti piogge il raggiungimento del carico massimo del fosso Rigone impedisce un buon recepimento delle acque meteoriche da parte dei tombini, creando disagi sia in spazi pubblici sia all’interno di pertinenze private.

Come descritto nell’atto approvato dalla Giunta comunale, il progetto redatto da Publiacqua “prevede la costruzione di un nuovo collettore lungo le vie Scarlatti e Cristofori per collegare il tracciato tombato del fosso Rigone in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Pantin e Scarlatti con via Don Lorenzo Perosi”; “Oltre al suddetto tracciato principale costituito da un collettore di tipo scatolare in calcestruzzo della sezione 160 x 160 cm, è previsto anche un collegamento con la fognatura di via Donizetti, con una tubazione del diametro di 63 cm”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa