Palio di Siena: nominato il veterinario comunale, la commissione e i professionisti

Durante la seduta di questo pomeriggio la Giunta comunale, per tutte le attività connesse ai Palii 2021, ha affidato l’incarico di veterinario comunale al dr. Stefano Calbucci (ippiatra esperto nella diagnosi e nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche e nella gestione del cavallo sportivo) e nominato membro della Commissione veterinaria il dr. Carlo Alberto Minniti (ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo).

In supporto alla Commissione veterinaria sono stati nominati il dr. Reno Caforio e il prof. Rodolfo Gialletti, ippiatri specialisti in medicina e chirurgia del cavallo e il dr. Graziano Antonio Ippedico, ippiatra specialista in medicina e chirurgia, esperto in ortopedia e medicina sportiva del cavallo.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa