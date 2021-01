"Presepi bellissimi, forte attaccamento a Cerreto Guidi": il ringraziamento di Rossetti

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha ringraziato presepisti, associazioni e contrade che si sono impegnati anche in questa particolare occasione nell’allestimento di presepi.

“Dopo la dolorosa, ma necessaria scelta di rinunciare alla X edizione della Via dei Presepi, sento il bisogno di ringraziare calorosamente i presepisti, le associazioni e le contrade che si sono comunque attivati dando un segnale importante. Aver visto nelle vetrine e nei fondi del nostro centro storico la presenza di alcuni presepi, è un gesto importante che dimostra l’attaccamento alla comunità e alla Via dei Presepi. Sono certa che tutti sapranno dare il meglio in occasione della prossima edizione della Via dei Presepi. Un ringraziamento va a Terre di Presepi a cui aderiamo, per l’impegno profuso anche in questi mesi. Ne è prova il concorso indetto sui social che ha visto tra gli altri, in particolare evidenza, il presepe della Scuola di Musica, tra i più votati dalla Giuria Popolare. Mi complimento con Mirco Dimitrio per il lavoro svolto”.

Tutto questo mentre nei prossimi mesi proseguirà la propria attività l’Associazione Nazionale Città dei Presepi che si è costituita a Cerreto Guidi nelle settimane scorse sotto la presidenza del Sindaco Simona Rossetti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa