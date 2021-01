Querelato dalle suore, archiviate le accuse contro Ettore Ferrini

L'autore satirico Ettore Ferrini ha visto archiviare le accuse nei suoi confronti dopo il provvedimento del gip di Livorno, dopo la querela per diffamazione da parte di 5 suore in merito a un video che aveva condiviso su Facebook. Il collaboratore del periodico Il Vernacoliere aveva condiviso da una chat Whatsapp un video con le 5 religiose che affermavano in coro 'Andrà tutto bene', alternando queste immagini a fatti traficomici. "Le religiose - spiega il difensore di Ferrini, avvocato Giacomo Passigli - non erano in alcun modo identificabili e Ferrini non aveva nessuna intenzione di recare offesa, come evidenziato dalla memoria difensiva condivisa da Pm e gip".