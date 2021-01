Scuola, tantissime iscrizioni al Marconi di San Miniato

A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni, fissata per il 25 gennaio, il Dirigente Scolastico del liceo “G.Marconi” di San Miniato, prof.Gennaro Della Marca, insieme a tutti i docenti e al personale ata, esprime la propria soddisfazione per i numeri davvero interessanti. Per la prima volta, infatti, ben 170 studenti hanno scelto il liceo sanminiatese, realtà importante nella storia del territorio, e che quest’anno ha ampliato la propria offerta formativa, istituendo un corso di Liceo Artistico, con indirizzo Audiovisivo-multimediale. I numeri di studenti iscritti permetteranno l’avvio del nuovo corso, e la costituzione di una o più sezioni negli indirizzi già presenti, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Economico-sociale e Liceo Linguistico. Nonostante le difficoltà, dovute alle misure di contenimento dei contagi da Covid19, nelle attività di orientamento, il liceo “G.Marconi” è riuscito a farsi apprezzare, grazie alla capacità di affrontare situazioni complesse e delicate con professionalità e passione. Il Dirigente scolastico e i docenti, felici di vedere premiato il proprio impegno quotidiano per offrire agli studenti una scuola capace di formarli a livello umano, civile e culturale, sono pronti alle nuove sfide dell’anno scolastico 2021-2022.

Fonte: Ufficio Stampa