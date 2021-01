Sparita un'opera d'arte dal circolo di Ortimino

L'opera d'arte al circolo di Ortimino è sparita. La statua 'Funamboli nel tempo' di Andrea Nicita è scomparsa dal locale della frazione di Montespertoli. Ancora non si sa se si tratta di un furto o di un atto vandalico.

Stando a La Nazione, martedì 26 gennaio al circolo si sono accorti della sparizione. La presidentessa ha sporto denuncia ai carabinieri, che stanno indagando.

La scultura è stata inaugurata nel maggio 2013 e finanziata anche dalla Banca del Chianti. L'opera di Nicita raffigurava un acrobata di circa un metro e trenta, è stata rimossa da una struttura in ferro su cui stava in equilibrio e non si sa che fine abbia fatto.