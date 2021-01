Stadio 'Castellani' in vendita a Empoli, dì la tua: Il sondaggio di gonews.it

A Empoli negli ultimi giorni si guarda allo sport e al potenziamento degli impianti sportivi della città. Non si parla solo di calcio però: infatti, con il Masterplan dello Sport (Qui la notizia) proposto dal sindaco Brenda Barnini e dalla giunta nel Documento unico di programmazione 2021, l'intenzione è quella di realizzare nuove strutture dedicate alle realtà sportive empolesi come basket, nuoto, atletica e pallavolo.

Il percorso, che inizierà solo dopo l'approvazione del Consiglio comunale della nota di aggiornamento al DUP, parte da una proposta di alienazione con un progetto di riqualificazione e valorizzazione dello Stadio. In breve, lo Stadio 'Castellani' potrà essere messo in vendita per la costruzione di nuovi luoghi dedicati a tutti i tipi di sport. Infatti il ricavato della messa all'asta dell'impianto sportivo potrà dare i contributi necessari per gli impianti di atletica e per il nuovo palazzetto da tempo sperati e previsti nel primo piano per la riqualificazione dello Stadio.

Di questo parla il nuovo sondaggio di gonews.it. Oggi in centro a Empoli vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, se siete favorevoli alla proposta o meno.

Dal mondo dello sport c'è chi si è già espresso, formando un parere complessivamente favorevole. L'Empoli FC, ha appreso "con piacere la proposta" dichiarandosi pronto qual ora ci fosse esito positivo dal Consiglio comunale, a partecipare al bando per l'aggiudicazione dell'impianto. Sulla stessa linea d'onda l'Empoli Pallavolo: "Si tratta di una soluzione che consentirebbe di valorizzare coloro che sono impegnati nello sport e che da tempo danno lustro alla città di Empoli pur lavorando in condizioni disagiate e in strutture non adeguate". E ancora, la proposta trova risposta positiva dall'Use Basket: "Noi rischiamo seriamente di retrocedere non per demeriti sportivi, ma perché il nostro Palazzetto non risponde ai requisiti minimi richiesti dalle Federazioni".

