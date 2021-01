Successo per le iscrizioni alle scuole di Volterra

Soddisfazione per i numeri delle iscrizioni nei tre istituti di Volterra. La chiusura delle iscrizioni online ha, infatti, evidenziato un trend positivo sia per il Comprensivo Volterra sia per le Secondarie di secondo grado i cui indirizzi hanno registrato i seguenti numeri: all’IIS Carducci 32 iscritti allo Scientifico, 29 all’Artistico, 26 alle Scienze Umane e 12 al Classico, mentre all’ITCG Niccolini 47 iscritti all’Alberghiero, 13 al Commerciale, 15 all’Agrario, 7 al Geometri e 31 all’Itis.

“Abbiamo raggiunto un ottimo risultato – dichiara l’assessora all’Istruzione Viola Luti – che conferma la qualità dell’offerta formativa delle nostre scuole e l’importanza delle attività e dei progetti su cui stiamo lavorando. Il numero di iscritti al Liceo Classico e il ritorno della classe prima al tecnico Geometri sono per noi un incentivo per portare avanti progetti come “Start bonus” che, oltre a incentivare la promozione dei due indirizzi più penalizzati negli ultimi anni, offre un aiuto concreto alle famiglie. La nostra collaborazione – continua Luti - con le dirigenti scolastiche ha, infatti, permesso di creare percorsi significativi che hanno avvicinato il mondo della scuola alle realtà culturali della città, favorendo una crescita di interessi e competenze delle studentesse e degli studenti. Iniziative formative e attività condivise che, in alcuni casi, sono state rimodulate e calibrate sulla base delle nuove disposizioni legate all’emergenza Covid. Le istituzioni scolastiche – conclude Luti – hanno dimostrato prontamente una grande capacità di reimpostare, in modo esaustivo e creativo, gli open day e gli eventi collegati sulla base delle nuove normative e durante la gestione di un’emergenza in continuo cambiamento. Ringrazio le dirigenti scolastiche, i docenti e tutto il personale della scuola per la loro professionalità e collaborazione. Il successo raggiunto è frutto di un grande lavoro di squadra.”

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa