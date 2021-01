Torna il Mercatale in Empoli

Un altro sabato dedicato all’agricoltura a chilometro zero, espressione del territorio locale e toscano con il “Mercatale in Empoli” che si terrà sabato 30 gennaio 2021, dalle 8 alle 13, in Via Bisarnella, zona parco Mariambini.

Non solo locale, torna Pino Mariella, dalla Basilicata, precisamente da Tursi, che delizierà i palati con i suoi buonissimi agrumi: arance e mandarini.

GLI ESPOSITORI - Il Romagnoli sempre presente con la carne di vitello e di maiale, salumi, olio novo da Montespertoli; Maria e i suoi deliziosi formaggi da Volterra, ovini, caprini e di mucca, latte, yogurt e la buonissima ricotta; il forno Romolino di Lastra a Signa con il pane di impasto di grani antichi e di patate, schiacciate e tanto altro ancora; Andrea con le sue fave, verdure di stagione, marmellate e uova; i salumi rigorosamente di filiera toscana della macelleria di Marco da Castelfiorentino; il Papini con il suo dolcissimo miele e piante grasse; il Colle Fiorentino con gli ortaggi di stagione da Montespertoli e le verdure certaldesi sempre di stagione di Luigina.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa