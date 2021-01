Gli Uffizi potrebbero sbarcare a San Miniato: occhi su Palazzo Grifoni

A breve leggere "Uffizi San Miniato" potrebbe non suonare così tanto strano. A margine della conferenza stampa del progetto delle Gallerie degli Uffizi a Montelupo Fiorentino, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato novità incredibili per la città della Rocca. Il progetto degli Uffizi capillari sul territorio toscano potrebbe toccare Palazzo Grifoni, storico stabile nel borgo di San Miniato e attuale sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Palazzo Grifoni, progettato nel Cinquecento, è una delle proposte per le succursali dei capolavori degli Uffizi. Attualmente il museo fiorentino, tra i più famosi al mondo, ha molte opere in attesa di collocazione e c'è una forte possibilità di vederle entro qualche anno a San Miniato.

Giani lo ha detto esplicitamente: "C'è una proposta in ballo. La sede è già predisposta per le mostre. La Fondazione Crsm sarebbe pronta a intervenire economicamente per diventare una delle succursali degli Uffizi. La possiamo definire già 'abitata' e tra i luoghi al vaglio è uno di quelli messi meglio. Stiamo studiando una soluzione".

Eugenio Giani è di origini sanminiatesi e si è detto contento di poter avere gli Uffizi nella 'sua' città. Palazzo Grifoni sarebbe una delle possibili nuove 'dimore' delle opere delle Gallerie: tra i luoghi citati anche la Villa di Careggi, l'Ambrogiana a Montelupo e l'Hotel Excelsior di Montecatini Terme.

La Fondazione Crsm è da sempre attenta all'arte e alla cultura, come dice anche il presidente Antonio Guicciardini Salini, forte estimatore d'arte che potrebbe aver dato un contributo a questa proposta.

Elia Billero, con Gianmarco Lotti