Uisp Empoli Valdelsa lancia il 'Fitness in Cammino'

La nuova proposta della Uisp Empoli Valdelsa per mantenersi in forma si chiama “Fitness in Cam-mino”. Un programma di lezioni che coniugano socialità e sicurezza, attività motoria e diverti-mento, sotto la supervisione di un operatore esperto e qualificato. Il cammino, che si stenderà lungo un tragitto di un chilometro e mezzo, sarà alternato ad esercizi di aerobica sul posto. Tutto verrà svolto rigorosamente all’aperto, per garantire la massima aderenza alle norme anticontagio.

“Fitness in Cammino” prevede due lezioni settimanali, il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20. Gli appuntamenti sono stati fissati in orario serale per permettere a tutti di poter prendere parte al corso. Per lo svolgimento è stato scelto come luogo la frazione di Sovigliana, nel comune di Vinci. I parte-cipanti si ritroveranno presso la “Panchina Rossa” all’interno dei giardini della Costituzione, in viale Togliatti. E da qui si muoveranno su un percorso ad anello lungo il viale. Durante il tragitto verranno effettuate varie soste, nelle quali i partecipanti svolgeranno gli esercizi di aerobica e fit-ness proposti dall’operatore. Le lezioni si svolgeranno tutte a tempo di musica e a ciascun parteci-pante sarà fornita una pettorina catarifrangente.

«Siamo davvero felici di partire con questa nuova attività - afferma Arianna Poggi, presidente del comitato Uisp Empoli Valdelsa - nonostante questa fase così difficile per lo sport, non ci arren-diamo e anzi stiamo continuando a lavorare per garantire a tutti la possibilità di fare attività fisica, alimentando la socialità e il divertimento. Questa è la nostra missione e continueremo a portarla avanti, nel massimo rispetto della sicurezza e delle normative. Vorrei sottolineare anche la scelta di individuare come punto di ritrovo per i partecipanti la “Panchina Rossa” di Sovigliana, un simbolo che ricorda le donne che hanno subito violenza. Lo abbiamo scelto perché pensiamo sia importante ricordare e divulgare questo messaggio. Abbiamo chiesto il patrocinio al Comune di Vinci e li rin-grazio per la concessione. Così come ringrazio l’associazione Astro, che ha aderito a questa nostra iniziativa».

Il progetto, infatti, gode del patrocinio del Comune di Vinci e vede la collaborazione dell’associa-zione Astro, alle cui aderenti sarà riservata un’agevolazione sulle tariffe. Stesso bonus è previsto per le ragazze di età compresa tra 14 e 20 anni. Per partecipare è necessario avere il certificato me-dico per attività sportiva non agonistica. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi diretta-mente ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A ad Empoli, scrivere a empolivaldelsa@uisp.it oppure telefonare ai numeri 0571/711533 o 333/1533013.

Fonte: UISP Empoli Valdelsa