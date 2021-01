Acquisti ridotti per i saldi invernali 2021: i risultati del sondaggio di gonews.it

Questo fine settimana in Toscana, che si è confermata in zona gialla Covid, vedrà l'inizio ufficiale nei negozi dei saldi invernali 2021. Il sondaggio della scorsa settimana di gonews.it (Qui) chiedeva ai lettori se quest'anno si sarebbero dedicati allo shopping oppure no.

I risultati del sondaggio di gonews.it: Saldi invernali, farai acquisti quest'anno?

Dai risultati sembra che in molti non andranno a caccia dell'occasione. Infatti alla domanda, il 71.43% dei lettori che ha partecipato ha votato No mentre il 28.57% ha cliccato sul Sì, e dunque farà acquisti scontati questo inverno. Questo risultato in parte rispecchia le previsioni di Cna Toscana, che ha stimato una riduzione della spesa media rispetto allo scorso anno, da parte delle famiglie, nell’ordine del 30-40%, conseguente ad una contrazione del potere di acquisto (Qui la notizia).