Il direttore della biblioteca di Pontedera Roberto Cerri va in pensione

L’Amministrazione Comunale di Pontedera, con tutta la giunta comunale, vuole rivolgere un riconoscente saluto e un ringraziamento a Roberto Cerri, attuale Direttore della Biblioteca Comunale “Giovanni Gronchi”, che nei prossimi giorni andrà in pensione.

Roberto Cerri è da molti anni il responsabile della Biblioteca comunale. Sono stati anni di grandi trasformazioni e di grande crescita. Cerri con competenza, tenacia e determinazione ha diretto in questi anni la biblioteca e la Rete Bibliolandia riuscendo a intepretare e governare nel migliore dei modi le trasformazioni in atto. Ha promosso la impetuosa crescita della biblioteca con progetti innovativi e coinvolgenti, con uno sguardo rivolto alla sperimentazione e allo sviluppo di esperienze capaci di costruire un tessuto forte di relazioni anche culturali, tra i territori. Ha anche saputo accogliere e vincere le impegnative sfide aperte dalla realizzazione della nuova struttura che ospita la biblioteca, in Via Rinaldo Piaggio.

Inoltre Cerri è sempre stato interprete sensibile dei fermenti culturali e sociali della città rappresentando spesso, con le sue idee, uno stimolo vivace per la nostra amministrazione. A lui giunga quindi il riconoscimento dell’amministrazione e della città tutta, con l’augurio che la meritata pensione sia la base per nuove e soddisfacenti sfide.

Ad maiora.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa