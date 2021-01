Cittadinanza alla Segre, la Lega: "Abbiamo votato a favore". Ecco cosa è successo in consiglio comunale

La Lega torna sulla questione della cittadinanza empolese alla senatrice Liliana Segre per una precisazione riguardo il voto espresso. Dopo il comunicato di ieri del M5S nella quale si sosteneva senza entrare nel dettaglio che "la Lega si era astenuta dal voto", Andrea Picchielli ha voluto precisare che il gruppo si è "astenuto sulle premesse, ma di aver votato convintamente a favore della cittadinanza nel voto finale".

Paradossalmente entrambe le posizioni sono corrette e necessitano di un chiarimento: la delibera sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre è stata portata in consiglio comunale con una serie di premesse generali riguardanti alcuni contesti internazionali e il tema dell'antifascismo. La Lega, pur essendo d'accordo per la cittadinanza alla senatrice Segre, ha espresso delle perplessità su queste premesse. Per non compromettere l'elemento centrale della delibera, ossia la cittadinanza onoraria, è stato quindi accettato di votare per punti, prima le premesse e poi l'impegnativa per il conferimento della cittadinanza. Sulle premesse il consigliere Battini è prima intervenuto sollevando diverse critiche, ma poi ha votato favorevolmente, mentre gli altri due esponenti della Lega si sono astenuti come avevano annunciato nelle dichiarazioni di voto. Successivamente, al voto sull'impegnativa per la cittadinanza onoraria, tutto il consiglio comunale han votato favorevolmente, compresi i tre consiglieri leghisti. L'astensione, quindi, ha riguardato esclusivamente le premesse per così dire 'allegate' alla delibera, ma senza compromettere l'unanime parere favorevole alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Qui il comunicato del M5S

Queste, invece, le parole di Andrea Picchielli, capogruppo della Lega in consiglio comunale: "

"Anna Baldi (M5S) dice che noi ci siamo astenuti alla votazione della cittadinanza a Liliana Segre invece, come giustamente detto dal presidente del Consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi, (Qui), il Consiglio ha votato all'unanimità la cittadinanza onoraria alla senatrice. Noi ci siamo astenuti sulle premesse, però la nostra volontà era chiara" Liliana Segre, come ha continuato Picchielli "è una persona che porta sulla pelle il male del regime nazista, che porta sulla pelle la sofferenza del popolo ebraico, è un esempio. Ha raccontato a tantissimi giovani e italiani cosa è stato il nazismo e il fascismo. Sicuramente è una persona di cui riconosciamo l'importanza, la forza morale e siamo contentissimi della cittadinanza che le è stata data, anche grazie al nostro voto".