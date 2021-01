La direttrice del Campostaggia va in pensione: il saluto dei sindaci dell'Alta Valdelsa

I sindaci dell'Alta Valdelsa salutano e ringraziano Simonetta Sancasciani, direttrice dell'ospedale di Campostaggia che da lunedì 2 febbraio sarà in pensione.

"Ci uniamo ai saluti dell'Azienda sanitaria (Qui) nei confronti della dottoressa Simonetta Sancasciani che in questi anni ha guidato il presidio ospedaliero di Campostaggia. Nello svolgimento della sua funzione di Direttore, iniziata nel 2014, ha saputo essere un forte punto di riferimento per il territorio. Lo è stata negli anni passati e ha saputo esserlo con professionalità e grande disponibilità anche nel corso di questa lunga fase di pandemia. Non sono stati anni semplici e ancor meno sono stati semplici questi mesi di emergenza sanitaria. A maggior ragione sono state preziose la sua competenza e la forte collaborazione che ha saputo sviluppare a tutti i livelli". Queste le parole di Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d'Elsa, Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val D'elsa, David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli.

"Ha diretto l'ospedale valdelsano - proseguono - sostenendo e incentivando la nascita e lo sviluppo di servizi e progetti sempre con l'obiettivo di costruire percorsi in grado di garantire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Di questo la ringraziamo e le facciamo i nostri auguri per la nuova fase della sua vita".

Fonte: Ufficio stampa