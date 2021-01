Ex sindaco di Signa assunto in Città metropolitana, Gemelli (FdI): "Comportamento intollerabile"

"Dove piazzare l'ex sindaco? Ecco la risposta che già era nell'aria da tempo": Claudio Gemelli, consigliere metropolitano di FdI nel Centrodestra per il cambiamento spiega di aver appreso "che il 25 gennaio scorso con un atto del sindaco metropolitano Nardella, l'ex sindaco di Signa, Alberto Cristianini, è stato assunto al costituendo ufficio per i rapporti con il territorio, alle dirette dipendenze del sindaco metropolitano. Si tratta di una assunzione ex art. 90 del Tuel, a chiamata diretta. L'ex sindaco Cristianini avrà così un contratto a tempo determinato full-time".

Insomma, "mentre sul nostro territorio imperversa una crisi economica che presto si tradurrà in un serio problema occupazionale, c'è chi viene 'sistemato' negli uffici della città metropolitana. Purtroppo non è la prima volta che assistiamo ad un sistema del genere che in Toscana abbiamo già conosciuto. Del resto già a Signa aveva trovato posto l'ex governatore della Toscana Rossi nominato assessore".

"Francamente - conclude Gemelli - diventa intollerabile un comportamento che assume più le sembianze di un antipatico privilegio riservato ai politici arrivati a fine mandato. Chiederemo spiegazioni nelle opportune sedi istituzionali".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze