FdI Pontedera e la battaglia legale per i ristoratori: raccolta di adesioni

Fratelli d’Italia Pontedera con Matteo Bagnoli e Emanuele Parravicini aderiscono alla campagna nazionale promossa da Giorgia Meloni per far ottenere i risarcimenti a tutti i ristoratori presi in giro dal governo Conte.

Anche qui a Pontedera nelle settimane passate Fratelli d’Italia si è schierata al fianco dei ristoratori, e di tutte quelle categorie duramente colpite non solo dall’emergenza pandemica ma anche dagli assurdi provvedimenti del governo Conte. Abbiamo deciso di evidenziare in modo ancor più intenso il nostro supporto al mondo della ristorazione, dei bar e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I titolari di tali attività, grazie a FdI, potranno aderire gratuitamente ad un’azione comune d’indennizzo con la quale far valere in giudizio i propri interessi. A tal fine è necessario che essi scrivano alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it e saranno successivamente ricontattati per tutte le incombenze necessarie. L’adesione deve perfezionarsi, quindi con consegna di tutti i documenti che verranno richiesti, tassativamente entro il 15 febbraio.

Siamo veramente al fianco di queste categorie e intraprendiamo questa battaglia legale, assumendoci anche il costo economico, per far risarcire chi è stato danneggiato, anche nella sua dignità.

Fonte: Fratelli d’Italia Pontedera