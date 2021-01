Giorno della Memoria, il Teatro di Bo' entra nelle scuole con una diretta streaming

Anche in un anno come quello che stiamo vivendo, in cui ci sentiamo come se avessimo messo in pausa le nostre vite, c’è una cosa che non deve fermarsi: la capacità di ricordare, la voglia di riflettere sul passato per migliorare il nostro presente.

È quello che fanno i bambini e i ragazzi, che ogni giorno studiano, forse un po' annoiati, tutti quei nomi e quelle date che fanno la storia, leggendo di persone, di vite vere, di giorni e di notti. Le cause e le conseguenze della storia non sono che pensieri, decisioni, passi avanti o indietro, disagi e conquiste, evoluzioni che abbiamo il privilegio di poter analizzare, per imparare a non ripetere gli sbagli, per imparare a fare i passi giusti.

Questo è quello che l’Istituto Comprensivo G. Carducci, insieme al Comune di Santa Maria a Monte e al Teatro di Bo’, vuole trasmettere ai propri studenti, e quale miglior data per riflettere di quel 27 Gennaio, Giorno della Memoria, che si fa carico già nel nome che gli è stato dato di esortare ognuno di noi a ricordare e non dimenticare.

Lo sanno bene gli allievi del teatro e i ragazzi della scuola media che partecipano al progetto “Narrativa in scena” . Quest’anno purtroppo non è possibile mettere in scena lo spettacolo memoriale, ma il teatro non si ferma. Grazie a Mattia Pagni, lo spirito creativo del Teatro di Bo’, si darà vita con un video-spettacolo ai disegni di Helga Weissova, una ragazza i cui sogni le sono stati sottratti dalla deportazione, dal ghetto, dai lavori forzati, da quei giorni grigi che ha dovuto vivere, ma che al contempo non ha smesso di viaggiare con la mente, disegnando tutto ciò che vedeva e che sperava, tirando fuori i colori che teneva dentro di lei.

Oggi come mai dobbiamo prendere esempio da esperienze come questa, che ci ricordano che nel momento più buio, c’è sempre il modo di trovare la luce. Ed è un dovere che non si limita ai più giovani, ma si estende anche agli adulti, perché il futuro si intreccia sempre col passato, senza dimenticare che nel mezzo c’è il presente.

Invitiamo tutti quanti a prendersi un momento per pensare, magari guardando lo spettacolo, che sarà visibile a tutti dal 29 al 31 Gennaio sulle pagine Facebook del Teatro di Bo’.

Il direttore Franco di Corcia ringrazia per la collaborazione chi ha permesso la realizzazione del progetto: il Sindaco Ilaria Parrella e l’Assessore alle politiche scolastiche Manuela del Grande; la Preside Elena Gabrielli e la Vicepreside Patrizia Polidori.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte