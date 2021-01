Ispettori ambientali, multate due persone per abbandoni a Cortenuova e Terrafino

Ispettori Ambientali di Alia in azione in queste settimane a Empoli. Si tratta di due operatori nominati dal Comune e matricolati dalla Polizia Municipale, che dalla scorsa estate sono divenuti operativi a tutti gli effetti.

La loro attività, in coordinamento con gli agenti della polizia municipale e personale dell’ufficio ambiente, consiste nel verificare il rispetto degli articoli del Regolamento Comunale legati alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto smaltimento, informando i cittadini sulle corrette metodologie e pratiche da seguire ed elevando verbali, con relative sanzioni, a chi non rispetta queste indicazioni.

Il loro lavoro si è, nei primi mesi, concentrato sul mercato settimanale di Empoli dove si registravano casi di importanti abbandoni di sacchetti di plastica i quali, specialmente nelle giornate ventose, finivano nell’ambiente circostante e principalmente nell’alveo del torrente Orme e da lì rischiavano di arrivare fino all’Arno.

«Dopo un buon lavoro di comunicazione, per il quale ringraziamo anche la disponibilità degli ambulanti, la situazione è notevolmente migliorata – ha spiegato l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini -. Gli ispettori verificheranno periodicamente il comportamento degli oltre 200 esercenti ambulanti. Ma adesso possiamo dire di aver risolto quel problema, che era sotto gli occhi di tutti. Per questo ora gli ispettori si stanno concentrando sugli abbandoni dei rifiuti. Da parte dell’amministrazione comunale, come stiamo spiegando da qualche mese, la volontà è quella di contrastare e mettere un freno a questo fenomeno di inciviltà assoluta. I risultati stanno arrivando e non ci vogliamo fermare. La collaborazione tra ispettori di Alia e i nostri agenti della polizia municipale e l’ufficio ambiente comunale è ormai concentrata nel controllare, verificare e sanzionare i responsabili».

Due gli episodi seguiti dagli ispettori che negli ultimi giorni hanno visto concludersi gli accertamenti con la sanzione amministrativa per due persone.

A novembre 2020, in zona Piano dell’Isola, vicino al campo volo, a due passi da Cortenuova, a margine strada, tra rifiuti sfusi, imballaggi, contenitori di plastica, di carta e di cartone, è stato possibile individuare elementi che hanno condotto all’identificazione di un giovane residente in un Comune limitrofo a Empoli. Il ragazzo, 22 anni, a cui si è risaliti dalla documentazione trovata nei sacchi abbandonati in campagna, è stato identificato e multato.

Altro recupero di materiale abbandonato a dicembre scorso, in zona Terrafino-Castelluccio. Sono stati trovati rifiuti domestici non differenziati (bottiglie di plastica, organico, vetro) distribuiti in 6 sacchi che hanno portato all’identità di una donna 30enne empolese.

Entrambi sono stati sanzionati secondo l’articolo 82, comma 2, del Regolamento per lo smaltimento di rifiuti; in particolare “per aver permesso, consentito e non impedito che rifiuti di proprietà fossero depositati su suolo pubblico in violazione da quanto previsto dal regolamento comunale”.

«Come detto – ribadisce l’assessore - l’attività di controllo va avanti e nei prossimi giorni sono attese novità rispetto ad altri episodi di abbandono che abbiamo scoperto».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa