Nuovi alberi nell'area cani di Seano, più ombra e colore

Nell’area di sgambatura per i cani di via Don Milani a Seano, è in corso un intervento di nuove piantumazioni. Questo intervento si è reso necessario per sostituire le attuali piante secche o ammalorate. Le piante secche verranno e sostituite con piante nuove. Nello specifico vengono piantate 11 Querce Rubra, 8 Liriodendron e 3 Gelsi.

Per dedicare questo spazio a tipologie di alberi che possano fornire un’adeguata ombreggiatura, oltre alle piante secche vengono tolti anche 4 Cedri. In questo caso però gli alberi non vengono abbattuti: sono stati messi in grandi vasi appositi e adesso verrà trovata per loro una collocazione più idonea, affinché continuino a vivere in un’area differente.

L’area di sgambatura avrà quindi nuovi punti d’ombra e anche un po’ di colore, trasformandosi in un’area più ordinata e piacevole per chi vi porta il proprio cane.

Si coglie l’occasione per ricordare che anche all’interno dell’area di sgambatura vale la regola della raccolta delle deiezioni.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa