Nuovo centro di Montemurlo, al via l'asfaltatura di piazza Donatori di sangue

A Montemurlo vanno avanti i lavori per la realizzazione del nuovo centro cittadino inseriti nel progetto di rigenerazione urbana “M+M”. Con l'inizio di febbraio partiranno importanti interventi di sistemazione della viabilità della zona centrale della città.

In particolare dalle ore 9 di lunedì 1 febbraio fino alle ore 19 di martedì 2 febbraio piazza Donatori di Sangue rimarrà chiusa al traffico per consentire i lavori di asfaltatura. Dunque sulla piazza entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. « Andiamo avanti con i lavori di sistemazione della nuova viabilità del centro cittadino- spiega il sindaco Simone Calamai- Saranno possibili dei disagi ma chiediamo a tutti i cittadini di aver pazienza, perché si tratta di interventi importanti che andranno a migliorare la condizione delle strade nel centro città. Inoltre, si tratta di lavori propedeutici per poter procedere nei prossimi mesi alla chiusura definitiva della via Montalese nel tratto di fronte al municipio. In questo moda potremo collegare la piazza della Libertà al nuovo parco urbano che, maltempo permettendo, sta sorgendo nell'ex campo sportivo»

Sempre per consentire i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di marciapiedi e piste ciclo-pedonali su via Pascoli, si avranno dei disagi anche in via Montalese – dall’intersezione con via G. Pascoli fino all’intersezione con via Garibaldi ( sul lato sinistro in direzione da Prato verso Montale), dove si avrà un restringimento di carreggiata con senso unico di circolazione con direzione consentita da Prato verso Montale. Infine, in via Carducci – dall’intersezione con via Pascoli all’intersezione con via Rosselli, da lunedì 1 febbraio scatterà il divieto di sosta e di transito. Il percorso alternativo per i veicoli prevede di seguire via Pascoli/ via Ponchielli / via F.lli Rosselli.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa