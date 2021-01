Nuovo plesso al Campus di Novoli: 6 aule per la Scuola di Agraria

Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha deliberato il perfezionamento dell’acquisto di un immobile nell’area di Novoli dalla Società Sandonato s.r.l. L’edificio, di circa 2.200 metri quadri e adiacente al Campus delle Scienze Sociali, verrà acquisito, provvisto di arredi e allestimenti, per un costo di circa 6.200.000 euro.

La struttura, dotata di 6 aule per complessivi 700 posti e di 3 sale per seminari, verrà utilizzata per le attività didattiche della Scuola di Agraria nel secondo semestre dell’anno accademico 2020-21 - in attesa della prevista realizzazione della sede del Dipartimento e della Scuola di Agraria nel polo scientifico di Sesto Fiorentino - e per il potenziamento del Campus delle Scienze Sociali.

Nella seduta odierna è stata anche definitivamente deliberata la realizzazione di una tendostruttura a Sesto Fiorentino, per l’implementazione del campus scientifico. Il progetto prevede la realizzazione di moduli prefabbricati con struttura leggera in acciaio e copertura in telo in PVC: la struttura occuperà complessivamente circa 2000 metri quadri. Ospiterà 4 aule per complessivi 600 posti; se ne prevede l’utilizzo per l’inizio del prossimo anno accademico.

L'Ateneo è al lavoro, inoltre, per definire in dettaglio le modalità operative per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, secondo i piani organizzativi predisposti in base all’andamento epidemiologico – richiamati nel Decreto rettorale n. 72 del 19 gennaio 2021

Fonte: Università degli Studi di Firenze